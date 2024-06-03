Галузь, де немає дефіциту працівників під час війни — Finance.ua

Галузь, де немає дефіциту працівників під час війни Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Галузь, де немає дефіциту працівників під час війни

Повномасштабне вторгнення значно вплинуло на ринок праці в Україні. У березні 2022 року кількість вакансій зменшилася у 10 разів. Значно зросла і конкуренція.

В той період рекрутери отримували десятки відгуків від кандидатів, кажуть у Work.ua.

Але за два роки повномасштабної війни ринок праці пройшов шлях від дефіциту роботи до дефіциту кадрів. Серед іншого, причиною є нерівномірне відновлення ринку праці за географією та галузями.

«Працівників не вистачає практично в усіх галузях, окрім IT. Сьогодні можемо говорити, що за кількістю вакансій ринок праці відновився на понад 90%. Але це відновлення нерівномірне», — описують тенденцію фахівці.

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Якщо порівнювати з довоєнними показниками, то найбільше зросла кількість вакансій на заході та у центрі країни: у Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій області.

«Тут пропозицій роботи більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Одна з причин цього явища — релокація бізнесу», — додають в компанії.

«Найважче знаходити кандидатів на вакансії в медицині, фармацевтиці, виробництві, робочих спеціальностях. До рейтингу вакансій із найменшою кількістю відгуків від шукачів регулярно потрапляють посади лікарів (ендоскопіста, гастроентеролога, ендокринолога, лікаря УЗД, педіатра, сімейного лікаря, зубного техніка) та робітничі спеціальності (гірник, бляхар, порізчик, пилорамник, тонувальник, покрівельник)», — зауважують у Work.ua.

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