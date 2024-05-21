Робота на деокупованих територіях: хто може потрапити до «Резерву відновлення» — Finance.ua

Робота на деокупованих територіях: хто може потрапити до «Резерву відновлення»
Національне агентство з питань державної служби (НАДС) шукає українців, готових долучитися до Резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях (ДОТ) України — так званого «Резерву відновлення».
Пресслужба НАДС розповідає, що відомо про «Резерв відновлення», скільки людей вже подали заявки, які регіони й напрямки роботи є найпопулярнішими, а також хто і як саме може долучитися до проекту.
Основне про «Резерв відновлення»
Робота зі створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України розпочалась ще влітку 2023 року.
«Резерв відновлення» формується:
- в електронній формі
- з-поміж осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях на посадах державної служби.
При цьому Національне агентство України з питань державної служби є одним із координаторів цього експериментального проекту.
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Мета проекту — забезпечення персоналом районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на ДОТ України — для практичного виконання завдань і функцій держави у цих регіонах
«Ми регулярно комунікуємо із колегами з військових адміністрацій, бо маємо відчувати їхні потреби. Отримуємо від областей кадрові запити щодо потреб у персоналі за потрібними їм напрямами та пропонуємо таких фахівців», — пояснили у НАДС.
Згідно з інформацією Нацагентства, станом на 14 травня 2024 року в системі вже було зареєстровано 2 475 анкет, із яких:
- 2 265 (91,5%) — зараховано
- 210 (8,5%) — відхилено
При цьому середній вік кандидатів — від 32 до 48 років.
Які регіони й напрямки роботи найпопулярніші
У НАДС уточнили, що більшість кандидатів висловили бажання працювати:
- у Криму;
- в Донецькій області;
- у Запорізькій області;
- у Херсонській області;
- у Миколаївській області.
При цьому українці надають перевагу таким напрямам роботи:
- адміністративне керівництво;
- державний нагляд і контроль;
- правове забезпечення;
- запобігання корупції;
- управління персоналом.
Хто і як може долучитися до проекту
У НАДС наголосили, що продовжують «шукати кваліфікованих, мотивованих фахівців, які готові спробувати свої сили перед новими викликами».
Для цього достатньо:
- зайти на сайт «Резерву»;
- зареєструватись у системі;
- заповнити електронну анкету.
Уточнюється, що всі особи, зараховані до «Резерву відновлення», мають можливість інтенсивно підвищити свій рівень професійної компетентності:
- навчатися дистанційно та очно у різних регіонах України за різними програмами;
- пройти ту чи іншу короткострокову програму з підвищення кваліфікації щодо управління деокупованими територіями, розроблену Вищою школою публічного управління;
- навчатися у регіональних центрах підвищення кваліфікації за понад 20 програмами.
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