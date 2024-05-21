Робота на деокупованих територіях: хто може потрапити до «Резерву відновлення» — Finance.ua

Робота на деокупованих територіях: хто може потрапити до «Резерву відновлення» Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Робота на деокупованих територіях: хто може потрапити до «Резерву відновлення»

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) шукає українців, готових долучитися до Резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях (ДОТ) України — так званого «Резерву відновлення».

Пресслужба НАДС розповідає, що відомо про «Резерв відновлення», скільки людей вже подали заявки, які регіони й напрямки роботи є найпопулярнішими, а також хто і як саме може долучитися до проекту.

Основне про «Резерв відновлення»

Робота зі створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України розпочалась ще влітку 2023 року.

«Резерв відновлення» формується:

в електронній формі

з-поміж осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях на посадах державної служби.

При цьому Національне агентство України з питань державної служби є одним із координаторів цього експериментального проекту.

Мета проекту — забезпечення персоналом районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на ДОТ України — для практичного виконання завдань і функцій держави у цих регіонах

«Ми регулярно комунікуємо із колегами з військових адміністрацій, бо маємо відчувати їхні потреби. Отримуємо від областей кадрові запити щодо потреб у персоналі за потрібними їм напрямами та пропонуємо таких фахівців», — пояснили у НАДС.

Згідно з інформацією Нацагентства, станом на 14 травня 2024 року в системі вже було зареєстровано 2 475 анкет, із яких:

2 265 (91,5%) — зараховано

210 (8,5%) — відхилено

При цьому середній вік кандидатів — від 32 до 48 років.

Які регіони й напрямки роботи найпопулярніші

У НАДС уточнили, що більшість кандидатів висловили бажання працювати:

у Криму;

в Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Херсонській області;

у Миколаївській області.

При цьому українці надають перевагу таким напрямам роботи:

адміністративне керівництво;

державний нагляд і контроль;

правове забезпечення;

запобігання корупції;

управління персоналом.

Хто і як може долучитися до проекту

У НАДС наголосили, що продовжують «шукати кваліфікованих, мотивованих фахівців, які готові спробувати свої сили перед новими викликами».

Для цього достатньо:

зайти на сайт «Резерву»;

зареєструватись у системі;

заповнити електронну анкету.

Уточнюється, що всі особи, зараховані до «Резерву відновлення», мають можливість інтенсивно підвищити свій рівень професійної компетентності:

навчатися дистанційно та очно у різних регіонах України за різними програмами;

пройти ту чи іншу короткострокову програму з підвищення кваліфікації щодо управління деокупованими територіями, розроблену Вищою школою публічного управління;

навчатися у регіональних центрах підвищення кваліфікації за понад 20 програмами.

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