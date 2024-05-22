Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку — Finance.ua
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Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку

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Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку
Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку
Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
Що передбачається
Проєкт №10 265 передбачає, що українці зможуть користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці - в Україні.
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.
Нагадаємо, угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами було вперше підписано у квітні 2022 року. Договір передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.Також Єврокомісія закликала всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано за посиланням.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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