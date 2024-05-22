Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку — Finance.ua

Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку Сьогодні 11:58 — Особисті фінанси

Тепер українці, які подорожують в ЄС, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Що передбачається

без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці - в Україні. Проєкт № 10 265 передбачає, що українці зможуть користуватися зв’язком у країнах ЄСі.

Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.

Нагадаємо, угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами було вперше підписано у квітні 2022 року. Договір передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.Також Єврокомісія закликала всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано за посиланням.

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