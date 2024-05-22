14 українців відкрили понад 4 тисячі компаній: рекордсмен реєструє 3−4 фірми на день — Finance.ua

14 українців відкрили понад 4 тисячі компаній: рекордсмен реєструє 3−4 фірми на день Сьогодні 11:10 — Особисті фінанси

14 українців відкрили понад 4 тисячі компаній: рекордсмен реєструє 3−4 фірми на день

За останні чотири роки 14 українців заснували понад 4 тисячі компаній. На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Рекордсмен посеред серійних підприємців України відкриває 3−4 нових компанії на день у 2024 році. А найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ «Тайкун ап» — 532 компанії.

Рекордсмени

Рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року. Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3−4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців.

На другому місці Секо Сергій Олександрович — за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 компаній за останні 4 роки.

Майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві — 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Запитаними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5.8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

Інфографіка: Опендатабот

У яких сферах відкривають компанії

30,7% компаній, створеними масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% — у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.

Інфографіка: Опендатабот

Серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період.

Серед таких компаній найпопулярнішими сферами є також оптова торгівля (46,5%) та будівництво (7,5%).

Інфографіка: Опендатабот

77% таких компаній відкриваються у Києві та на Київщині.

Інфографіка: Опендатабот

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