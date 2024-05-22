В Україні запровадять початкову військову підготовку для учнів: Рада ухвалила закон — Finance.ua
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В Україні запровадять початкову військову підготовку для учнів: Рада ухвалила закон

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В Україні запровадять початкову військову підготовку для учнів: Рада ухвалила закон
В Україні запровадять початкову військову підготовку для учнів: Рада ухвалила закон, Фото: freepik
Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11 092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. «За» проголосували 297 депутатів.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Що передбачає документ

«Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку», — написав нардеп.
Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.
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Програми з навчального предмета «Захист України» розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.

Мета законопроєкту

Метою прийняття проєкту закону є приведення у відповідність чинних Законів України щодо визначення поняття системи підготовки, що здійснюється шляхом вивчення навчального предмета «Захист України», що сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні незабаром з’явиться базова військова підготовка, яка має замінити строкову службу;
  • базову військову підготовку зобов’язані будуть пройти всі чоловіки віком 18−24 роки. Для жінок — за бажанням;
  • під час воєнного стану вона триватиме три місяці, один із них — на загальновійськову підготовку і два місяці - на професійну.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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