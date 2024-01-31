Держпосадовцям доведеться проходити військову підготовку — Finance.ua
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Держпосадовцям доведеться проходити військову підготовку

Казна та Політика
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Новий законопроект про мобілізацію від Кабміну пропонує ввести вимогу для людей, які вперше влаштовуються на державну службу. Зокрема, на роботу прийматимуть лише тих, хто має базову загальновійськову підготовку чи проходив військову службу. Виключення становлять непридатні до служби особи.
Як вказується у тексті законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» на сайті Верховної Ради, для цього треба буде внести зміни до статті 19 закону про державну службу.
«На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби», — вказується у документі.

Довідка Finance.ua:

  • 30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. У законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
За матеріалами:
УНІАН
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