Рада створила ТСК для будівництва фортифікацій та закупівлі дронів — Finance.ua

Рада створила ТСК для будівництва фортифікацій та закупівлі дронів Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Рада створила ТСК для будівництва фортифікацій та закупівлі дронів

Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії, яка розгляне використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

Читайте також У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів

За проєкт постанови № 11 282 проголосували 277 народних депутатів, а головою комісії призначили депутата від «Слуги Народу» Миколу Задорожнього.

До її складу увійшли вісім інших представників «Слуги Народу», та по одному представнику від всіх фракцій та груп Верховної Ради.

Завданнями нової ТСК стануть вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська.

Крім того, комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, яке виділили на їхнє будівництво.

Раніше Кабмін затвердив порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.