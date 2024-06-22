Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці (інфографіка)

Казна та Політика
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Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці (інфографіка)
Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці (інфографіка)
У систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у січні — травні 2024 року надійшло 16,4 млн грн добровільних внесків.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
Зазначається, що від початку року здійснено 7 585 добровільних платежів. Понад половина платежів (56%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.
Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці (інфографіка)
Переважна більшість добровільних внесків — 6 333 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 1 252 платників переказали кошти на користь інших осіб.
Упродовж п’яти місяців від 27 «меценатів» надійшло 277,5 тис. грн благодійних пожертв.
Нагадаємо, українці, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї. Замість традиційної пенсії такі люди отримують соціальну допомогу.
Станом на квітень 2024 року, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною) 👴

За матеріалами:
Finance.ua
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