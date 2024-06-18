Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція — Finance.ua
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Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція

Особисті фінанси
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Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція
Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція
Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Скільки потрібно стажу, що вийти на пенсію в 2024 році:
  • у 60 років — від 31 року стажу;
  • у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;
  • у 65 років — від 15 до 21 року.
Українці, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї. Замість традиційної пенсії такі люди отримують соціальну допомогу.
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Де можна оформити соціальну допомогу

Таку допомогу можна оформити в органах соціального захисту населення за місцем прописки/проживання або у ЦНАПі.
Для оформлення потрібні такі документи:
  • заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • паспорт, трудову книжку і документ, що затверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;
  • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців;
  • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).
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При подані документів потрібно пред’явити паспорт.
Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція

Розмір допомоги

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Розмір такої виплати у 2024 році становить 2361 грн (прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
При зміні прожиткового мінімум збільшується розмір соціальної допомоги для непрацездатних осіб. Цього року прожитковий мінімум був збільшений з 2093 грн до 2361 грн, або 12,8%.
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Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів в Україні. Станом на квітень 2024 роуц, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.
Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
Українські громадяни отримують доплату до пенсійної виплати за понаднормовий стаж.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною) 👴

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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