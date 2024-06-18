Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція — Finance.ua

Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу: інструкція
Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Скільки потрібно стажу, що вийти на пенсію в 2024 році:
- у 60 років — від 31 року стажу;
- у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;
- у 65 років — від 15 до 21 року.
Українці, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї. Замість традиційної пенсії такі люди отримують соціальну допомогу.
Де можна оформити соціальну допомогу
Таку допомогу можна оформити в органах соціального захисту населення за місцем прописки/проживання або у ЦНАПі.
Для оформлення потрібні такі документи:
- заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- паспорт, трудову книжку і документ, що затверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
- довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;
- декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців;
- копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).
При подані документів потрібно пред’явити паспорт.
Розмір допомоги
Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Розмір такої виплати у 2024 році становить 2361 грн (прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
При зміні прожиткового мінімум збільшується розмір соціальної допомоги для непрацездатних осіб. Цього року прожитковий мінімум був збільшений з 2093 грн до 2361 грн, або 12,8%.
Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів в Україні. Станом на квітень 2024 роуц, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.
Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
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