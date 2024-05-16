Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно — Finance.ua

Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно

В Україні пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається певна дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Зміна дати виплати пенсії можлива тільки за виняткових обставин. Пенсійний фонд зазвичай не змінює заздалегідь встановлений графік виплат, ґрунтуючись на категорії пенсіонера.

Виплати пенсій через пошту здійснюються залежно від територіальних зон, а через банки — відповідно до календаря переказів від Пенсійного фонду з метою забезпечення рівномірного розподілу коштів.

В Україні пенсії виплачуються відповідно до встановленого графіка, який враховує кілька важливих факторів. Пенсії нараховують щомісяця з 4 по 25 число, до того ж виплати за конкретний місяць відбуваються в цьому ж місяці.

Спочатку пенсії отримують такі категорії громадян:

особи з інвалідністю через воєнні дії;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед державою;

сім'ї загиблих.

Якщо пенсіонер хоче змінити спосіб отримання пенсії, наприклад, перейти на виплати через уповноважені банки або отримувати її за фактичним місцем проживання, йому необхідно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду України.

Звернутися можна в:

місцеві управління Пенсійного фонду України;

центри надання адміністративних послуг у вашому регіоні;

найближчий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Заяву про зміну способу отримання пенсії можна подати особисто, через законного представника або надіслати документи поштою (рекомендованим листом) до місцевого відділення Пенсійного фонду України.

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