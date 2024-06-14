В яких банках українські пенсіонери отримують виплати: статистика — Finance.ua

В яких банках українські пенсіонери отримують виплати: статистика Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

В яких банках українські пенсіонери отримують виплати: статистика

Кількість пенсіонерів в Україні сягнула 10,210 млн осіб. З них пенсії на поточні рахунки в банках отримують 8 млн осіб.

Про це свідчить оновлена статистика від Пенсійного Фонду України.

У ПФУ кажуть, що за січень-травень 2024 року перерахували на рахунки пенсіонерів 247,356 млрд грн. Для порівняння — за аналогічний період минулого року ця сума становила 219,406 млрд грн, що свідчить про те, що все більше отримувачів пенсій надають перевагу отриманню виплат на свої рахунки.

Які банки обирають

Найбільшу частку має ПриватБанк — через рахунки цього банку проходять виплати 4,76 млн осіб (58,4%).

На другому місці — державний Ощадбанк. Послугами цього банку для отримання пенсій користуються 2,538 млн осіб (31,3%).



Закриває трійку банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк — тут пенсії одержують 310 тис. осіб (3,8%).

Частка інших банків у виплаті пенсій становить 543,7 тисячі осіб (6,7%).

Довідка Finance.ua:

Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці. Про це попередили у Мінсоцполітики. Там кажуть, що держава гарантовано платитиме людям похилого віку із солідарної пенсійної системи, проте ці виплати будуть невеликими.



В Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.



За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві (7 848 грн), Рівненській (7 205 грн) та Донецькій (7 017 грн) областях.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.