Дружинам мобілізованих нададуть нові пільги — Finance.ua

Дружинам мобілізованих нададуть нові пільги Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Дружинам мобілізованих нададуть нові пільги

В Україні новий закон про мобілізацію гарантує низку пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, отримають переваги у зобов’язаннях перед банками.

Про це пишуть Новини.Live з посиланням на видання Sud.ua

Нові пільги для дружин бійців

Йдеться про скасування нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань, у зокрема перед банками та фізособами. Не будуть нараховувати відсотки за користування кредитами, крім кредитних угод щодо купівлі майна житлового фонду чи транспорту.

Раніше такі пільги мали військові в рамках п. 15 статті 14 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

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Тепер після набуття чинності закону про посилення мобілізації 10 449 такі пільги поширяться на дружин військовослужбовців.

«Їх дружинам (чоловікам) — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля», — йдеться в новому законодавстві.

Довідка Finance.ua:

Військові в Україні можуть користуватися різноманітними пільгами:

безоплатно отримувати ліки і лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;



75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами;



75% знижки від вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;



учасник бойових дій отримує допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи тощо.

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