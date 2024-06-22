Найбільше коштів від початку року спрямували на оплату праці — Мінфін
За січень — травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що це на 114,7 млрд грн, або на 10% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 311,6 млрд грн.
На що спрямували найбільше коштів
За даними Мінфіну, 494 млрд грн спрямували на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні — 105,6 млрд грн), або 39,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — травень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 23,4 млрд грн, або на 5%).
Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 377,2 млрд грн (у травні — 79,8 млрд грн).
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На оплату товарів і послуг — 204 млрд грн (у травні — 63,7 млрд грн), або 16,2% від загального обсягу видатків.
У тому числі: 101,3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Сюди входить: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
62,5 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
236,6 млрд грн — на соціальне забезпечення. Це включає виплату пенсій, допомоги, стипендій (у травні — 49,3 млрд грн), або 18,8% від загального обсягу видатків, що на 14,8 млрд грн, або на 6,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У тому числі:
- 113,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 48,8 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- 23 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- 101,7 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у травні — 37,2 млрд грн), або 8,1% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 17,9 млрд грн, або на 21,3%).
- 65,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у травні — 14,5 млрд грн), або 5,2% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 3,3 млрд грн, або на 5,4%).
Нагадаємо, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету упродовж січня-квітня 2024 року становила 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні витратили 253,1 млрд грн, що на 15 млрд грн менше, ніж у березні.
Раніше Гетманцев зазначав, що цього року видатки бюджету на соціальні виплати становитимуть 183 млрд грн. Це на 7,14% більше, ніж було спрямовано у 2023 році.
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