Найбільше коштів від початку року спрямували на оплату праці — Мінфін Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Найбільше коштів від початку року спрямували на оплату праці — Мінфін

За січень — травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Зазначається, що це на 114,7 млрд грн, або на 10% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 311,6 млрд грн.

На що спрямували найбільше коштів

За даними Мінфіну, 494 млрд грн спрямували на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні — 105,6 млрд грн), або 39,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — травень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 23,4 млрд грн, або на 5%).

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 377,2 млрд грн (у травні — 79,8 млрд грн).

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На оплату товарів і послуг — 204 млрд грн (у травні — 63,7 млрд грн), або 16,2% від загального обсягу видатків.

У тому числі: 101,3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Сюди входить: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

62,5 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

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236,6 млрд грн — на соціальне забезпечення. Це включає виплату пенсій, допомоги, стипендій (у травні — 49,3 млрд грн), або 18,8% від загального обсягу видатків, що на 14,8 млрд грн, або на 6,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У тому числі:

113,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

48,8 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

23 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

101,7 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у травні — 37,2 млрд грн), або 8,1% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 17,9 млрд грн, або на 21,3%).

65,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у травні — 14,5 млрд грн), або 5,2% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 3,3 млрд грн, або на 5,4%).

Нагадаємо, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету упродовж січня-квітня 2024 року становила 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні витратили 253,1 млрд грн, що на 15 млрд грн менше, ніж у березні.

Раніше Гетманцев зазначав, що цього року видатки бюджету на соціальні виплати становитимуть 183 млрд грн. Це на 7,14% більше, ніж було спрямовано у 2023 році.

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