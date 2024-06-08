Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році — Finance.ua

Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році
Цього року видатки бюджету на соціальні виплати становитимуть 183 млрд грн. Це на 7,14% більше, ніж було спрямовано у 2023 році.
Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на підрахунки Міністерства фінансів України.
«У 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Загалом вони становитимуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік», — йдеться в повідомленні.
Найбільшими темпами зросте фінансування:
- допомоги малозабезпеченим сім'ям — на 77% (загалом — 20,2 млрд грн);
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу — на 64% (31,5 млрд грн);
- допомоги на дітей одиноким матерям — на 63% (1,9 млрд грн);
- пільг на оплату житлово-комунальних послуг — на 61% (до 17,7 млрд грн);
- допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування — на 49% (2,4 млрд грн);
- допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, — на 44% (4,6 млрд грн).
Загалом соціальною допомогою в Україні охоплено близько 5 млн громадян.
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«Попри триваючу третій рік повномасштабну війну та величезні потреби у фінансовому забезпеченні сил безпеки і оборони, виплати соціальної допомоги залишаються одним з головних пріоритетів для держави та другою за розміром статтею видатків», — додав Гетманцев.
Нагадаємо, сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень поточного року становить 693,2 млрд гривень. Зокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд гривень.
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