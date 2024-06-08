Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році — Finance.ua

Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році Сьогодні 20:09 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році

Цього року видатки бюджету на соціальні виплати становитимуть 183 млрд грн. Це на 7,14% більше, ніж було спрямовано у 2023 році.

Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на підрахунки Міністерства фінансів України.

Читайте також У квітні зменшились видатки держбюджету на виплати військовим (інфографіка)

«У 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Загалом вони становитимуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік», — йдеться в повідомленні.

Найбільшими темпами зросте фінансування:

допомоги малозабезпеченим сім'ям — на 77% (загалом — 20,2 млрд грн);

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу — на 64% (31,5 млрд грн);

допомоги на дітей одиноким матерям — на 63% (1,9 млрд грн);

пільг на оплату житлово-комунальних послуг — на 61% (до 17,7 млрд грн);

допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування — на 49% (2,4 млрд грн);

допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, — на 44% (4,6 млрд грн).



Загалом соціальною допомогою в Україні охоплено близько 5 млн громадян.

Читайте також У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів

«Попри триваючу третій рік повномасштабну війну та величезні потреби у фінансовому забезпеченні сил безпеки і оборони, виплати соціальної допомоги залишаються одним з головних пріоритетів для держави та другою за розміром статтею видатків», — додав Гетманцев.

693,2 млрд гривень. Зокрема, у березні було Нагадаємо, сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень поточного року становитьЗокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд гривень.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.