Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році — Finance.ua

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Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році
Гетманцев розповів, як зростуть видатки на соціальну допомогу в поточному році
Цього року видатки бюджету на соціальні виплати становитимуть 183 млрд грн. Це на 7,14% більше, ніж було спрямовано у 2023 році.
Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на підрахунки Міністерства фінансів України.
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«У 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Загалом вони становитимуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік», — йдеться в повідомленні.
Найбільшими темпами зросте фінансування:
  • допомоги малозабезпеченим сім'ям — на 77% (загалом — 20,2 млрд грн);
  • субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу — на 64% (31,5 млрд грн);
  • допомоги на дітей одиноким матерям — на 63% (1,9 млрд грн);
  • пільг на оплату житлово-комунальних послуг — на 61% (до 17,7 млрд грн);
  • допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування — на 49% (2,4 млрд грн);
  • допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, — на 44% (4,6 млрд грн).
Загалом соціальною допомогою в Україні охоплено близько 5 млн громадян.
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«Попри триваючу третій рік повномасштабну війну та величезні потреби у фінансовому забезпеченні сил безпеки і оборони, виплати соціальної допомоги залишаються одним з головних пріоритетів для держави та другою за розміром статтею видатків», — додав Гетманцев.
Нагадаємо, сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень поточного року становить 693,2 млрд гривень. Зокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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