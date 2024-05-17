У квітні зменшились видатки держбюджету на виплати військовим (інфографіка) — Finance.ua

У квітні зменшились видатки держбюджету на виплати військовим (інфографіка) Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

У квітні зменшились видатки держбюджету на виплати військовим (інфографіка)

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету упродовж січня-квітня 2024 року становила 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні витратили 253,1 млрд грн, що на 15 млрд грн менше, ніж у березні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на звітність Державної казначейської служби України.

Куди коштів спрямували найбільше:

1). 388,5 млрд грн було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями (у квітні - 102,7 млрд грн), або 41,1% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — квітень 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 297,4 млрд грн (у квітні - 78,5 млрд грн);

2). 140,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у квітні - 39,6 млрд грн), або 14,8% від загального обсягу видатків, із них:

63,4 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України;

47,1 млрд грн — Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

3). 187,3 млрд грн — на виплату пенсій, допомоги, стипендій (у квітні - 49,1 млрд грн), або 19,8% від загального обсягу видатків, а саме:

90,4 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду;

39,6 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей;

20,1 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг;

4). 64,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у квітні - 20,5 млрд грн), або 6,8% від загального обсягу;

5). 50,8 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у квітні - 14,6 млрд грн), або 5,4% від загального обсягу.

Інфографіка: Мінфін

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів оновив виплати військовослужбовцям Збройних Сил України. Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення;

додаткові виплати у розмірі 70 тисяч гривень почнуть перераховуватись військовим, які сумарно протягом 30 днів несли службу на передовій, після отримання Міністерством оборони відповідних даних від військових частин;

у Міністерстві оборони України нагадують, що низка військових можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — «підйомні».

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