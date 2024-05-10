Додаткові 70 тисяч для військових: Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть виплати — Finance.ua

Додаткові 70 тисяч для військових: Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть виплати Сьогодні 17:05 — Казна та Політика

Додаткові 70 тисяч для військових: Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть виплати

Додаткові виплати у розмірі 70 тисяч гривень почнуть перераховуватись військовим, які сумарно протягом 30 днів несли службу на передовій, після отримання Міністерством оборони відповідних даних від військових частин.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

«Жодна виплата військових точно не буде втрачена. Усі нормативні документи прийняті. Всі виплати будуть здійснені у відповідності з чинним, діючим законодавством та нормативно-правовими актами», — переконує він.

Глава уряду нагадав, що, згідно з ухваленим Радою документом, військовослужбовцям передбачена виплата у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій.

«Відповідно, як тільки військові частини проведуть облік, і перші документи про 30-денне перебування військовослужбовців на передовій буде подано до Міністерства оборони, такі виплати здійснюватимуться в регулярному режимі», — поінформував Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

11 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову, що зобовʼязує уряд ухвалити рішення про додаткову виплату винагороди в розмірі 70 тис. грн для військових на передовій за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання бойових завдань;

12 квітня на засіданні Кабінету Міністрів була підтримана пропозиція Міністерства оборони України про оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Загальна сума виплат тепер складатиметься з базової суми у 100 тис. гривень та додаткової винагороди у 70 тис. гривень, сумарно — 170 тис. гривень;



українські військові щомісяця отримують додаткові виплати, й одна з таких здійснюватиметься у вигляді премії. Її розмір залежить від суми посадового окладу бійця;



у Міністерстві оборони України нагадують, що низка військових можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — «підйомні».

Укрінформ За матеріалами:

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