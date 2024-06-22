Адвокат пояснив, у чому різниця між уточненням та оновленням військово-облікових даних — Finance.ua

Адвокат пояснив, у чому різниця між уточненням та оновленням військово-облікових даних Сьогодні 13:18

Адвокат пояснив, у чому різниця між уточненням та оновленням військово-облікових даних

В Україні діє закон про мобілізацію, відповідно до якого військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Проте досить часто громадяни плутають два терміни — уточнення та оновлення даних.

Чим вони відрізняються пояснив адвокат Ярослав Жукровський в ефірі Українського радіо.

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За словами Жукровського, правила організації військового обліку були затверджені ще 30 січня 2022 року.

«Вони стосуються процедур внесення відомостей про військовозобов’язаного — взяття на облік, зняття з обліку та виключення з обліку», — сказав він.

Уточнення даних

Водночас існують нові перехідні положення, які стосуються обов’язку військовозобов’язаного уточнити персональні дані.

Наприклад, через застосунок «Резерв+», ЦНАП чи ТЦК чоловіки можуть уточнити деякі персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону та номер електронної пошти.

Але якщо вони не зроблять це до 18 липня, то порушать законодавство, за що буде передбачена адміністративна відповідальність.

Оновлення даних

А от щодо оновлення даних — закон про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів містить близько 30 опцій: сімейний стан, освіта, місце проживання, наявність дітей тощо.

Адвокат навів приклад, що у разі розлучення, народження дитини чи зміни місця працевлаштування чоловік має протягом семи днів прийти до ТЦК та оновити ці дані.

Крім того, усі військовозобов’язані під час дії воєнного стану раз на рік повинні проходити медичну комісію на визначення ступеня придатності.

Довідка Finance.ua:

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borgexpert За матеріалами:

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