Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження Сьогодні 12:17

Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження

Українці стверджують, що мобілізація повинна бути справедливою і добре організованою. Найбільше підтримують мобілізацію українці пенсійного віку.

Про це йдеться в дослідженні CEIP.

Підтримка мобілізації. Подальша мобілізація часто зображується як дуже непопулярне та політично ризиковане рішення, однак 58% українців підтримують проведення подальшої мобілізації.

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Водночас 72% людей, що підтримують мобілізацію, — це українці віком від 60 років. Молодші учасники опитування (кому менше за 45 років) більше стурбовані цим питанням, оскільки є висока ймовірність, що саме їх призвуть на службу до війська.

Молоді українці вказали, що війна змінює їхні життя, впливаючи на все, починаючи від перспектив роботи і закінчуючи рішенням про те, коли їм створювати сім’ю чи залишатися в Україні.

carnegieendowment.org

Проблемні питання. Автори дослідження зазначають, що українці усвідомлюють кадрову проблему в армії, а також визнають, що мобілізація є необхідним кроком для її вирішення.

Проте вилучення із закону про мобілізацію норми про демобілізацію викликало розчарування в суспільстві, а пов’язані з процесом призову до війська корупційні скандали підірвали довіру до мобілізації.

Прогнози щодо перемоги. У дослідження сказано, що українці залишаються відданими військовій справі, виступають проти капітуляції перед російськими вимогами і далекі від того, щоб вимагати зміни керівництва, а їхні очікування на перемогу залишаються високими. Переважна більшість українців відкинула думку про те, що росія виграє війну (в це вірять лише 5 відсотків), решта більшості була поділена майже порівну між тими, хто вважав, що Україна переможе, і тими, хто вважав, що жодна зі сторін не виграє.

Що стосується результатів війни, то 73 відсотки українців вірять, що Україна врешті-решт звільнить усі свої території. Значний відсоток також вірить, що Україна поверне частину або всі свої території протягом наступного року (56%) і що війна закінчиться протягом двох років (59%).

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Нагадаємо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко заявив про зростання темпів мобілізації. У травні в армію було призвано стільки людей, скільки протягом останніх чотирьох місяців.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив , що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.

Водночас українські роботодавці стверджують , що мобілізація є однією з основних причин дефіциту кваліфікованих працівників.

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