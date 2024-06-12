Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження — Finance.ua
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Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження

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Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
Українці стверджують, що мобілізація повинна бути справедливою і добре організованою. Найбільше підтримують мобілізацію українці пенсійного віку.
Про це йдеться в дослідженні CEIP.
Підтримка мобілізації. Подальша мобілізація часто зображується як дуже непопулярне та політично ризиковане рішення, однак 58% українців підтримують проведення подальшої мобілізації.
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Водночас 72% людей, що підтримують мобілізацію, — це українці віком від 60 років. Молодші учасники опитування (кому менше за 45 років) більше стурбовані цим питанням, оскільки є висока ймовірність, що саме їх призвуть на службу до війська.
Молоді українці вказали, що війна змінює їхні життя, впливаючи на все, починаючи від перспектив роботи і закінчуючи рішенням про те, коли їм створювати сім’ю чи залишатися в Україні.
carnegieendowment.org
carnegieendowment.org
Проблемні питання. Автори дослідження зазначають, що українці усвідомлюють кадрову проблему в армії, а також визнають, що мобілізація є необхідним кроком для її вирішення.
Проте вилучення із закону про мобілізацію норми про демобілізацію викликало розчарування в суспільстві, а пов’язані з процесом призову до війська корупційні скандали підірвали довіру до мобілізації.
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Прогнози щодо перемоги. У дослідження сказано, що українці залишаються відданими військовій справі, виступають проти капітуляції перед російськими вимогами і далекі від того, щоб вимагати зміни керівництва, а їхні очікування на перемогу залишаються високими. Переважна більшість українців відкинула думку про те, що росія виграє війну (в це вірять лише 5 відсотків), решта більшості була поділена майже порівну між тими, хто вважав, що Україна переможе, і тими, хто вважав, що жодна зі сторін не виграє.
Що стосується результатів війни, то 73 відсотки українців вірять, що Україна врешті-решт звільнить усі свої території. Значний відсоток також вірить, що Україна поверне частину або всі свої території протягом наступного року (56%) і що війна закінчиться протягом двох років (59%).
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Нагадаємо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко заявив про зростання темпів мобілізації. У травні в армію було призвано стільки людей, скільки протягом останніх чотирьох місяців.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.
Водночас українські роботодавці стверджують, що мобілізація є однією з основних причин дефіциту кваліфікованих працівників.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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