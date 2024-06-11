Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації — Finance.ua
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Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації

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Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації
Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації
Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.
Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом.
«Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти», — йдеться у повідомленні.
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За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не лунали і не набирали обертів у демократичній Європі.
Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • Під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні президент Володимир Зеленський заявив, що для України наразі надзвичайно важливим є відновлення всіх енергетичних обʼєктів країни до зими. Він каже, що знає, як це забезпечити.
  • За словами Зеленського, в України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року.
За матеріалами:
mezha.media
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