Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації Сьогодні 17:39

Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.

Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом.

«Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти», — йдеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не лунали і не набирали обертів у демократичній Європі.

Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.

Довідка Finance.ua:

Під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні президент Володимир Зеленський заявив, що для України наразі надзвичайно важливим є відновлення всіх енергетичних обʼєктів країни до зими. Він каже, що знає, як це забезпечити.



За словами Зеленського, в України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року.

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