Уряд оновлює порядок надання статусу дітям, які постраждали від війни — Finance.ua

Уряд оновлює порядок надання статусу дітям, які постраждали від війни

Війна змінює життя дітей не лише на фронтових територіях — її наслідки відчувають і ті, хто втратив дім, родину чи можливість жити звичним життям. Держава намагається не залишити цих дітей без уваги — тепер уряд готує нові правила, щоб статус постраждалих від війни надавався швидше й справедливіше.
Так, Кабмін пропонує внести зміни до постанови № 268, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Що змінюється

Розширено перелік підстав для отримання статусу:
  • поранення, контузія, каліцтво;
  • фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;
  • викрадення, незаконне утримання, перебування в полоні;
  • депортація або примусове переміщення;
  • залучення до військових формувань;
  • загибель чи зникнення безвісти батьків (одного чи обох);
  • позбавлення батьківського піклування внаслідок війни.
Хто приймає рішення
  • раніше статус надавали лише органи опіки за місцем проживання дитини.
  • тепер — також за місцем звернення чи виявлення дитини, у т.ч. місцевими органами влади або самоврядування.
Документальне підтвердження
Суттєво розширено перелік документів, які можна подавати:
  • медичні довідки,
  • висновки експертиз,
  • витяги з ЄРДР,
  • судові рішення,
  • документи про смерть чи зникнення батьків,
  • підтвердження факту опіки,
  • довідки з соціальних служб тощо.
Подати заяву можна через систему «Діти», а органи опіки отримуватимуть необхідні дані автоматично з держреєстрів.
Обласні та Київська адміністрації щоквартально звітуватимуть про кількість таких дітей.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
