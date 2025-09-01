Уряд оновлює порядок надання статусу дітям, які постраждали від війни — Finance.ua

Уряд оновлює порядок надання статусу дітям, які постраждали від війни Сьогодні 16:10

Уряд оновлює порядок надання статусу дітям, які постраждали від війни

Війна змінює життя дітей не лише на фронтових територіях — її наслідки відчувають і ті, хто втратив дім, родину чи можливість жити звичним життям. Держава намагається не залишити цих дітей без уваги — тепер уряд готує нові правила, щоб статус постраждалих від війни надавався швидше й справедливіше.

Так, Кабмін пропонує внести зміни до постанови № 268, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Що змінюється

Розширено перелік підстав для отримання статусу:

поранення, контузія, каліцтво;

фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;

викрадення, незаконне утримання, перебування в полоні;

депортація або примусове переміщення;

залучення до військових формувань;

загибель чи зникнення безвісти батьків (одного чи обох);

позбавлення батьківського піклування внаслідок війни.

Хто приймає рішення

раніше статус надавали лише органи опіки за місцем проживання дитини.

тепер — також за місцем звернення чи виявлення дитини, у т.ч. місцевими органами влади або самоврядування.

Читайте також Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті

Документальне підтвердження

Суттєво розширено перелік документів, які можна подавати:

медичні довідки,

висновки експертиз,

витяги з ЄРДР,

судові рішення,

документи про смерть чи зникнення батьків,

підтвердження факту опіки,

довідки з соціальних служб тощо.

Подати заяву можна через систему «Діти», а органи опіки отримуватимуть необхідні дані автоматично з держреєстрів.

Обласні та Київська адміністрації щоквартально звітуватимуть про кількість таких дітей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.