Уряд оновлює порядок надання статусу дітям, які постраждали від війни — Finance.ua

Війна змінює життя дітей не лише на фронтових територіях — її наслідки відчувають і ті, хто втратив дім, родину чи можливість жити звичним життям. Держава намагається не залишити цих дітей без уваги — тепер уряд готує нові правила, щоб статус постраждалих від війни надавався швидше й справедливіше.
Так, Кабмін пропонує внести зміни до постанови № 268, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Що змінюється
Розширено перелік підстав для отримання статусу:
- поранення, контузія, каліцтво;
- фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;
- викрадення, незаконне утримання, перебування в полоні;
- депортація або примусове переміщення;
- залучення до військових формувань;
- загибель чи зникнення безвісти батьків (одного чи обох);
- позбавлення батьківського піклування внаслідок війни.
Хто приймає рішення
- раніше статус надавали лише органи опіки за місцем проживання дитини.
- тепер — також за місцем звернення чи виявлення дитини, у т.ч. місцевими органами влади або самоврядування.
Документальне підтвердження
Суттєво розширено перелік документів, які можна подавати:
- медичні довідки,
- висновки експертиз,
- витяги з ЄРДР,
- судові рішення,
- документи про смерть чи зникнення батьків,
- підтвердження факту опіки,
- довідки з соціальних служб тощо.
Подати заяву можна через систему «Діти», а органи опіки отримуватимуть необхідні дані автоматично з держреєстрів.
Обласні та Київська адміністрації щоквартально звітуватимуть про кількість таких дітей.
