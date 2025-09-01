День фінансів: ціна відновлення України, програма страхування військових ризиків, дохідність за депозитами — Finance.ua

День фінансів: ціна відновлення України, програма страхування військових ризиків, дохідність за депозитами Сьогодні 17:34

У понеділок, 1 вересня, з початком нового навчального року, ми зібрали основні зміни, що чекають українців з приходом осені. Про це читайте та дивіться відео нижче. за посиланням та дивіться відео нижче.

🧐Сьогодні також Finance.ua пише про те, які умови навчання в європейських країнах та в яку ціну воно обійдеться.

Дохідність за депозитами у вересні.

Наразі депозитні ставки рухаються в різних напрямках. Про те, скільки зараз можна заробити на депозиті в невеликому банку та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Курс у вересні.

Геополітичні ризики продовжують бути ключовим джерелом невизначеності. Раптове загострення бойових дій може призвести до зростання попиту на валюту з боку населення та бізнесу. Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

💳Finance.ua приготував свіжйи огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповімо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати.

Три ВВП країни: гроші на відновлення України.

Масштаб повоєнного відновлення України оцінюється у понад $524 млрдпротягом наступних десяти років. Цю цифру Світовий банк оприлюднив ще в грудні 2024 року. Про це нагадав Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Податкова перевиконала план.

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9%, а в серпні — 100,1%. Про це повідомила пресслужба податкової.

ТОП-3 нових трендів на авторинку України.

У липні 2025 року сформувались нові тенденції на українському авторинку, які кардинально відрізняються від попередніх років. Ринок уперше з початку року продемонстрував зростання за підсумками семи місяців.

Програма страхування військових ризиків.

Кабінет Міністрів України готується до запуску програми страхування. Вона передбачатиме відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Деталі 19-го пакету санкцій проти рф.

У своєму 19 пакеті антиросійських санкцій Євросоюз планує вдарити на енергетичному і фінансовому секторах рф. Також розглядаються вторинні санкції проти партнерів москви.

Також в ЄС пояснили, в якому випадку росія може повернути свої заморожені активи.

19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів — повідомила фон дер Ляєн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.