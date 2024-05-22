Рада схвалила мораторій на банкрутство критичної інфраструктури у держвласності — Finance.ua
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Рада схвалила мораторій на банкрутство критичної інфраструктури у держвласності

Казна та Політика
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Рада схвалила мораторій на банкрутство критичної інфраструктури у держвласності
Рада схвалила мораторій на банкрутство критичної інфраструктури у держвласності
Верховна Рада України ухвалила закон, що вводить мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Рада ухвалила (законопроект) № 8316 про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану + 2 роки. „За“ в цілому тільки 227», — повідомив Железняк у Telegram.
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Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується встановити, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на об'єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об'єктів або визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в період дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування.
Нагадаємо, за перший квартал 2024 року кількість бізнесів, які отримали судові рішення щодо банкрутств, складає 192 випадки. Найбільша кількість серед них — кожний третій банкрут — юридичні особи, які працюють у торгівлі та надають послуги ремонту транспорту — 36,5%. Це стосується як оптової, так і роздрібної торгівлі, а також ремонтів автомобілів та мотоциклів.
За матеріалами:
УНН
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