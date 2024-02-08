Рада продовжила мораторій на банкрутство вугледобувних держпідприємств до 2025 — Finance.ua

Рада продовжила мораторій на банкрутство вугледобувних держпідприємств до 2025 Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Рада продовжила мораторій на банкрутство вугледобувних держпідприємств до 2025

Верховна Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств до 1 січня 2025 року.

За ухвалення відповідного законопроєкту № 10 086 проголосували 243 депутатів за мінімально необхідних 226.

У пояснювальній записці йдеться, що вугільна галузь значно постраждала від воєнної агресії росії, після 24 лютого ¼ державних шахт опинилися на тимчасово окупованій росією території.

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При цьому енергетичні об'єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога, але підприємства працюють щоб забезпечувати постачання вугілля на підприємства теплової генерації.

Зазначається, що сьогодні стала робота підприємств вугільної галузі важлива насамперед з точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період.

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Також Рада до 1 січня 2025 року зупинила вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень у виконавчих провадженнях, за якими боржником є держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Крім того, зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень у виконавчих провадженнях, за якими боржниками є оператори системи розподілу, що здійснюють розподіл електроенергії на територіях ліцензованої діяльності, до складу яких входять території, на яких велися бойові дії станом на 31 грудня 2023 року, або території, тимчасово окуповані росією станом на 31 грудня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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