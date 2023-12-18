Світовий попит на вугілля досяг нової рекордної позначки — Finance.ua
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Світовий попит на вугілля досяг нової рекордної позначки

Енергетика
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Світовий попит на вугілля досяг нової рекордної позначки
Світовий попит на вугілля досяг нової рекордної позначки
Міжнародне енергетичне агентство оцінило глобальний попит на вугілля у 2023 році на історично високому рівні - 8,5 млрд тонн. Але в агентстві зазначили, що в найближчі роки почнеться зниження попиту на вугілля завдяки «значному розширенню потужностей відновлюваних джерел енергії».
Про це повідомляє Euronews.
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Як повідомило Міжнародне енергетичне агентство, світовий попит на вугілля в 2023 році досягне рекордного рівня — 8,5 млрд тонн. Але експерти прогнозують, що в найближчі роки попит почне знижуватися.
У доповіді експертів вказується, що зростання попиту на вугілля у глобальному масштабі становитиме майже 1,5%. Найбільше викопного палива використовують у Азії. Китай збільшив споживання майже на 5%, а Індія — на 8% порівняно з 2022 роком.
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Однак, експерти вказують, в деяких країнах використанню вугілля знизилося приблизно на 20%, так як значна частка глобальних викидів СО2 пов’язана з виробництвом електроенергії та тепла шляхом спалювання вугілля.
Експерти прогнозують, що пік світового попиту на вугілля, нафту і газ припаде на найближчі роки, після чого почнеться зниження завдяки «значному розширенню потужностей відновлюваних джерел енергії».
За матеріалами:
УНН
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