Як змінювалися обсяги споживання вугілля в Євросоюзі — Finance.ua
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Як змінювалися обсяги споживання вугілля в Євросоюзі

Енергетика
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Як змінювалися обсяги споживання вугілля в Євросоюзі
Як змінювалися обсяги споживання вугілля в Євросоюзі
Незважаючи на прогноз енергетичної кризи цієї зими, країни Євросоюзу змогли скоротити споживання газу та вугілля, значні запаси якого були створені перед введенням ембарго на імпорт з росії.
Про це пише портал «Слово і діло».
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З початку 2000-х і до 2015 року найбільше бурого вугілля серед країн Європейського Союзу споживали Німеччина, Греція та Польща. З 2016 року місце Греції у цій трійці зайняла Чехія, минулого року до топ-3 увійшли Німеччина, Польща та Болгарія.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Загалом з початку століття країни Євросоюзу практично щороку знижували обсяги споживання бурого вугілля. Найзначніше рівень споживання скоротився у 2019−2020 роках — 308,1 млн тонн (-17,2%) та 247,6 млн тонн (-19,7%) відповідно.
Останні кілька років рівень споживання бурого вугілля зростав: 2021 рік — 278,8 млн тонн (+12,6%), 2022 рік — 294,8 млн тонн (+5,7%).
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Споживання кам’яного вугілля в Євросоюзі порівняно з початком 2000-х скоротилося майже вдвічі. До 2008 року країни ЄС щорічно використали понад 300 млн тонн кам’яного вугілля, з 2019 року — вже менше 200 млн тонн на рік.
Так, у 2019 році було використано 179,2 млн тонн кам’яного вугілля (-19,1%), у 2020 році - 145,1 млн тонн (-19%). У 2021 році рівень споживання зріс на 13,8% - до 165,2 млн тонн. Торік було використано на 0,1% менше.
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До 2017 року до топ-3 лідерів за обсягами використання цього виду вугілля входили Польща, Німеччина та Велика Британія. Потім місце Британії посіла Іспанія, яка вибула з лідерів у 2019 році. Потім у трійку, окрім Польщі та Німеччини, входили Італія та Нідерланди.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»

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За матеріалами:
Слово і Діло
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