Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази — Finance.ua

Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази Сьогодні 06:48 — Енергетика

Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази

Україна в січні-квітні 2023 року знизила імпорт кам’яного вугілля та антрациту в 23,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 173,59 тис. тонн.

Як свідчать дані Державної митної служби, вугілля імпортовано на $66,362 млн, що в 14,5 раза менше, ніж у січні-квітні 2022-го ($964,912 млн).

Серед топ-країн, з яких Україна імпортувала вугілля:

Австралія, з якої надійшло вугілля на $33,432 млн (50,38% усіх поставок);

США — на $19,399 млн (29,23%);

Польща — на $10,855 млн (16,36%);

інші країни — на $2,676 млн (4,03%).

У січні-квітні 2023 року Україна експортувала 154,12 тис. тонн вугілля на $44,21 млн.

Основні покупці українського вугілля:

Словаччина — на $30,501 млн;

Угорщина — на $8,349 млн;

Польща — на $2,676 млн;

інші країни — на $2,684 млн.

За підсумками 2022 року Україна скоротила імпорт вугілля кам’яного та антрациту в 4,2 раза у порівнянні з 2021 роком, — до 4,63 млн тонн. Вугілля було імпортовано на $1,18 млрд, що у 2,1 раза менше, ніж 2021-го ($2,49 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.