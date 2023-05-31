Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази — Finance.ua

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Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази

Енергетика
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Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази
Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази
Україна в січні-квітні 2023 року знизила імпорт кам’яного вугілля та антрациту в 23,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 173,59 тис. тонн.
Як свідчать дані Державної митної служби, вугілля імпортовано на $66,362 млн, що в 14,5 раза менше, ніж у січні-квітні 2022-го ($964,912 млн).
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Серед топ-країн, з яких Україна імпортувала вугілля:
  • Австралія, з якої надійшло вугілля на $33,432 млн (50,38% усіх поставок);
  • США — на $19,399 млн (29,23%);
  • Польща — на $10,855 млн (16,36%);
  • інші країни — на $2,676 млн (4,03%).
У січні-квітні 2023 року Україна експортувала 154,12 тис. тонн вугілля на $44,21 млн.
Основні покупці українського вугілля:
  • Словаччина — на $30,501 млн;
  • Угорщина — на $8,349 млн;
  • Польща — на $2,676 млн;
  • інші країни — на $2,684 млн.
За підсумками 2022 року Україна скоротила імпорт вугілля кам’яного та антрациту в 4,2 раза у порівнянні з 2021 роком, — до 4,63 млн тонн. Вугілля було імпортовано на $1,18 млрд, що у 2,1 раза менше, ніж 2021-го ($2,49 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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