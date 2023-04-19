Галущенко: ми пройшли опалювальний сезон на вугіллі виключно власного видобутку — Finance.ua

Галущенко: ми пройшли опалювальний сезон на вугіллі виключно власного видобутку Сьогодні 10:34 — Енергетика

Галущенко: ми пройшли опалювальний сезон на вугіллі виключно власного видобутку

Україна пройшла опалювальний сезон 2022/2023 без закупівлі імпортного вугілля, повністю забезпечивши потреби теплової генерації вугіллям вітчизняного видобутку.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час прес-конференції про підсумки опалювального сезону 2022/2023 року.

За його словами, на початок вересня 2022 року на складах було накопичено більше 2 млн тонн вугілля. Водночас певний запас використали для часткового заміщення потужності окупованої ЗАЕС, яка у вересні припинила генерувати електроенергію.

«На початок опалювального сезону запаси вугілля на складах становили 1,5 млн тонн, що дозволило нам розраховувати на досить спокійне проходження ОЗП», — додав очільник Міненерго.

Міністр також наголосив на важливій ролі рішення про газове ПСО. Його ухвалення дозволило забезпечити роботу ТЕС і ТЕЦ, до яких не було фізичної можливості постачати вугілля, зокрема через пошкодження колій.

«Газ постачався тільки на ті блоки, проєктним паливом яких є вугілля марки А, що не видобувається на контрольованих Україною територіях. З погляду безпеки постачання електроенергії це рішення було абсолютно виваженим, правильним. Воно дало можливість працювати генерації і виробляти електроенергію», — зазначив міністр.

Герман Галущенко повідомив, що на кінець опалювального сезону запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становили 1,2 млн тонн, а станом на сьогодні вони збільшилися вже до 1,5 млн тонн: «Тобто ми вийшли на накопичення вугілля вже для підготовки до наступного сезону».

Міністр також відзначив, що велику вагу для проходження ОЗП мало рішення про заборону експорту газу власного видобутку, яке було ухвалене у лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення. На початок ОЗП в газових сховищах було накопичено 14,1 млрд кубів газу.

«Це дало нам можливість спокійно пройти сезон. На сьогодні у сховищах більше 9 млрд кубів, і ми очікуємо, що будемо мати необхідні обсяги накопичення до наступного опалювального сезону», — зазначив Герман Галущенко.

При цьому очільник Міненерго наголосив, що запаси газу мають формуватися з урахуванням того, що може виникнути необхідність додаткового ресурсу для потреб теплової генерації.

«Використання газу у разі неможливості доставити на ТЕС і ТЕЦ вугілля через руйнування колій — це опція, яку нам треба мати. Забезпечення споживача — пріоритет для держави, і ми створюємо механізми, які дозволяють використовувати будь-який ресурс для того, щоб споживачі отримували електроенергію», — підкреслив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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