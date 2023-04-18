Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для пересічних українців: міністр пояснив зв'язок — Finance.ua
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Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для пересічних українців: міністр пояснив зв'язок

Енергетика
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Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для пересічних українців: міністр пояснив зв'язок
Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для пересічних українців: міністр пояснив зв'язок
Експорт електроенергії з України допомагає утримувати тарифи на «світло» на поточному рівні (1,44 грн за КВт-год за споживання до 250 кВт-год на місяць, та 1,68 грн за вищого). Однак неможливо сказати, скільки триватиме продаж струму за кордон.
Експорт буде зупинено в разі, якщо у самій Україні знову виникне дефіцит генерації. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на пресконференції.
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Галущенко назвав експорт електроенергії ще одним джерелом підтримки тарифів для населення. Так, із відкриттям експорту з 11 квітня відновилося т.зв. експортне ПСО, згідно з яким експортери спрямовують 80% доходу від продажу струму за кордон на покриття різниці між ринковою ціною «світла» та його вартістю для побутових споживачів.
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При цьому ціни на електроенергію в Європі знижуються. Тобто водночас падатимуть і доходи України від експорту струму.
Міністр не став прогнозувати, як довго може тривати експорт струму, враховуючи ремонтні кампанії атомної та теплової генерації, що плануються.
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«Я не став би говорити, що це буде місяць або ще якийсь термін. Все буде залежно від ситуації», — зазначив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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