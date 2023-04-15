Чи будуть підвищувати у травні тариф на газ для населення — думка експерта — Finance.ua
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Чи будуть підвищувати у травні тариф на газ для населення — думка експерта

Особисті фінанси
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Експерт ЖКП Олег Попенко пояснив, що враховуючи складну фінансову ситуацію в «Нафтогазі» та зростання цін на електроенергію та послуги водоканалів, тариф на газ теж можуть переглянути.
За деякими оцінками, зараз «Нафтогаз» потребує з бюджету 200–300 мільйонів.

На скільки можуть підняти тариф

Експерт пояснює, що зараз поки важко сказати точно щодо розміру півищення і чи взагалі воно відбудеться, адже ціни на газ у ЄС та на лондонській біржі, навпаки, впали до близько 400 доларів. Втім припускає, що за теперішніх умов воно може бути в середньому до 11–12 гривень.
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На скільки можуть підняти тариф

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко каже: «Ми можемо очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 — 12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап — 11-12 гривень, другий — до 16 гривень».
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За матеріалами:
Телеканал 24
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