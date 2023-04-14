росія має компенсувати всі збитки, завдані українському енергосектору – Галущенко — Finance.ua

росія має компенсувати всі збитки, завдані українському енергосектору – Галущенко Сьогодні 14:36 — Енергетика

Рішення суду в Гаазі, яке зобов’язує російську федерацію виплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд доларів за втрачене майно в Криму, — чергова перемога України на енергетичному фронті боротьби з агресором.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

«росія окуповує українські території, привласнює природні ресурси, шельфи, майно, атомні станції, руйнує енергооб’єкти і сподівається, що все їй зійде з рук. Але міжнародна судова система працює за принципами правосуддя, а не забаганок злочинців. Переконаний, росія компенсує Україні не тільки збитки, завдані окупацією Криму, але і заплатить за завдану шкоду від обстрілів і руйнувань української енергетичної інфраструктури», — зазначив міністр.

Нагадаємо, Суд у Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму, заявив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, заяву якого опублікувала компанія.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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