росія має компенсувати всі збитки, завдані українському енергосектору – Галущенко — Finance.ua
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росія має компенсувати всі збитки, завдані українському енергосектору – Галущенко

Енергетика
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Рішення суду в Гаазі, яке зобов’язує російську федерацію виплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд доларів за втрачене майно в Криму, — чергова перемога України на енергетичному фронті боротьби з агресором.
Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
«росія окуповує українські території, привласнює природні ресурси, шельфи, майно, атомні станції, руйнує енергооб’єкти і сподівається, що все їй зійде з рук. Але міжнародна судова система працює за принципами правосуддя, а не забаганок злочинців. Переконаний, росія компенсує Україні не тільки збитки, завдані окупацією Криму, але і заплатить за завдану шкоду від обстрілів і руйнувань української енергетичної інфраструктури», — зазначив міністр.
Нагадаємо, Суд у Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму, заявив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, заяву якого опублікувала компанія.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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