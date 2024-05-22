Українці за допомогою Дія.Бізнес зареєстрували у Варшаві понад 9 тисяч фірм — Finance.ua

Українці за допомогою Дія.Бізнес зареєстрували у Варшаві понад 9 тисяч фірм Сьогодні 08:37 — Світ

Українці за допомогою Дія.Бізнес зареєстрували у Варшаві понад 9 тисяч фірм

За допомогою Дія.Бізнес у Варшаві з початку війни українці відкрили 9 406 підприємств.

Про це повідомили у Дія.Бізнес у Варшаві.

«У Дія.Бізнес поінформували, що за їхньою допомогою з початку війни у Варшаві було відкрито 9 406 фірм, у Кракові - 2 661, у Вроцлаві - 2 128, у Познані - 1 084 та Любліні - 1 033 підприємства. Тоді як, наприклад, у Сосновці, Легниці, Ольштині, Кошаліні або Радомі кратно менше», — йдеться в повідомленні.

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Чому відкривають бізнес у Польщі

Зазначається, що серед головних переваг для відкриття власної справи саме у Польщі, окрім податкової системи, в Дія.Бізнес називають розвинуту інфраструктуру, низькі бюрократичні перепони, наявність добре освічених спеціалістів. У великих містах на кшталт Варшави або Кракова вища конкуренція, але при цьому й більший клієнтський попит на товари та послуги. Натомість у провінційних містах легше відкривати виробництво через більшу кількість вільних локацій, нижчу вартість оренди та час на дорогу до роботи.

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За словами керівника центру Дія.Бізнес у Варшаві Вікторії Коритнік, не лякають наших людей ані висока конкуренція на місцевому ринку, ані маленька маржа, ані більш тривалий час виходу на рівень беззбитковості. І навіть складнощі з отриманням кредиту на розвиток справи не стають на заваді українським підприємцям. Так, українці можуть взяти у Польщі кредит на таких же умовах, як і місцеві мешканці. Але є одне «але». Переконливим аргументом в очах банку буде наявність не лише PESEL зі статусом UKR, а посвідки на тимчасове проживання — karta pobytu, яка дає право перебувати у країні до 2025 року.

«Банки перестраховуються, звісно. А раптом ви повернетеся додому чи переїдете в іншу країну? Якщо українець не має посвідки на проживання, йому кредит дають неохоче, це правда. Але з наявним статусом це не проблема. Умови кредитування вигідні», — зазначає Коритнік.

Укрінформ За матеріалами:

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