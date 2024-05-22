Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК — Finance.ua

Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК

Кабінет Міністрів виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти могли влаштуватися на роботу без перебування на військовому обліку.

Тепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, повинні спочатку прийти до ТЦК для взяття на облік та отримання військово-облікового документа.

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При цьому спочатку планувалося, що така норма почне діяти наприкінці 2026 року.

Жінки, які мають професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, можуть стати на військовий облік за їх бажанням на загальних підставах.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Кабмін видав постанову, в якій уточнив низку питань. Зокрема, ТЦК зможуть вручати повістки у цілодобовому режимі, а термін дії висновку ВЛК про придатність скоротили до 1 року.

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