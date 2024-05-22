Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК — Finance.ua
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Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК

Особисті фінанси
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Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК
Кабмін скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працевлаштовуватися без обліку в ТЦК
Кабінет Міністрів виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти могли влаштуватися на роботу без перебування на військовому обліку.
Відповідні зміни булі внесені постановою уряду № 563.
Тепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, повинні спочатку прийти до ТЦК для взяття на облік та отримання військово-облікового документа.
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При цьому спочатку планувалося, що така норма почне діяти наприкінці 2026 року.
Жінки, які мають професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, можуть стати на військовий облік за їх бажанням на загальних підставах.
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Кабмін видав постанову, в якій уточнив низку питань. Зокрема, ТЦК зможуть вручати повістки у цілодобовому режимі, а термін дії висновку ВЛК про придатність скоротили до 1 року.
За матеріалами:
Слово і Діло
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