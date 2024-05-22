Мінекономіки оцінило зростання ВВП України — Finance.ua

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України
Відновлення української економіки відбувається попри війну та масовані ракетні обстріли з боку рф.
За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. У підсумку за січень-квітень 2024 зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Що сприяло зростанню ВВП
«У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд», — пояснила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.
«Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП», — каже Свириденко.
Так, у квітні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, як за рахунок експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію — машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.
Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Як зазначають у Мінекономіки, проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.
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