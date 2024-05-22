Мінекономіки оцінило зростання ВВП України — Finance.ua

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Мінекономіки оцінило зростання ВВП України

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Мінекономіки оцінило зростання ВВП України
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України
Відновлення української економіки відбувається попри війну та масовані ракетні обстріли з боку рф.
За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. У підсумку за січень-квітень 2024 зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Що сприяло зростанню ВВП

«У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд», — пояснила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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За її словами, позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.
«Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об'єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП», — каже Свириденко.
Так, у квітні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, як за рахунок експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію — машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.
Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Як зазначають у Мінекономіки, проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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