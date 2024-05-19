Єврокомісія прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 2,9% — Finance.ua

Єврокомісія прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 2,9% Сьогодні 20:04 — Казна та Політика

Єврокомісія прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 2,9%, zn.ua

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.

Про це йдеться в макропрогнозі, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

У прогнозі сказано, що економіка України продовжує боротися з наслідками вторгнення росії.

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Після стійкості економіки у 2023 році, зростання сповільниться у 2024-му через «слабкі настрої, нові руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії та брак робочої сили».

Вплив війни на виробничий потенціал

Зазначається, що війна й надалі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей.

Згідно із прогнозом, мобілізація у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть брак робочої сили й матимуть наслідки для обсягів виробництва.

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Прогнозується, що інфляція в Україні у 2024-му знизиться до 5,5%, але в 2025 році зросте до 7,8%.

Єврокомісія прогнозує зростання ВВП у 2024 році на рівні 1% в ЄС і 0,8% в зоні євро. Водночас у 2025-му очікується, що ВВП у ЄС зросте до 1,6%, а у зоні євро — до 1,4%.

Проте Уряд України очікує, що цього року економіка продовжить відновлення — на 4,5−4,6%.

В оновленому макропрогнозі на 2024 рік НБУ погіршив зростання ВВП з 3,6% до 3%. Проблемою для зростання економіки цьогоріч будуть стримані бюджетні видатки на початку року, блокування західного кордону та руйнування об'єктів енергетики.

Натомість на користь зростання ВВП виступатимуть стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році зріс на 5,3% порівняно з попереднім роком, коли його падіння становило 28,8%;

інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік — із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%.



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