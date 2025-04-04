День фінансів: торговельна війна та її наслідки, правила надання відстрочок, податковий борг мобілізованих ФОП — Finance.ua

День фінансів: торговельна війна та її наслідки, правила надання відстрочок, податковий борг мобілізованих ФОП Сьогодні 17:31

У п’ятницю, 4 квітня, йшлося про те, як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні, а також про нові правила надання відстрочок.

Правила надання відстрочок. Сьогодні Кабмін схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну Сьогодні Кабмін схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти». Далі цей проєкт закону мають внести на розгляд до Верховної Ради.

Податковий борг мобілізованих ФОП. На сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОПів мають На сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації.

Ліміт на перекази з картки на картку. За даними Національного банку, за період дії ліміту в 150 тисяч гривень на місяць За даними Національного банку, за період дії ліміту в 150 тисяч гривень на місяць аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізичних осіб (P2P-перекази) було знижено, тоді як раніше через карти «дропів» нібито могло проходити до 200 мільярдів гривень на рік.

Нові правила податку на нерухомість у 2025. Згідно з новим Згідно з новим законодавством , власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.

Ціни на вторинному авторинку. За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин.

Трамп оголосив про введення «золотих карток» для переїзду до США. США будуть США будуть продавати заможним іноземцям так звані «золоті картки», що дають право жити і працювати в США і відкривають шлях до отримання американського громадянства.

Також стало відомо, як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні.

До речі, як пише Bloomberg, торговельна політика Трампа вдарила по США найсильніше.

Акції японських банків падають під ударом мит Трампа.

Канада запроваджує дзеркальні мита на авто зі США.

Китай також «відповів» США митами на американські товари.

При цьому Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки.

Мільярдери втратили понад $200 мільярдів за день. Третього квітня 500 найбагатших людей світу в сукупності Третього квітня 500 найбагатших людей світу в сукупності втратили $208 млрд через нові масштабні торговельні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.

Українці збільшили борги за мікрокредитами. Понад 8,3 млн кредитних Понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн оформили українці у 2024 році. Хоча кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли аж на 27%.

До речі, депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Про накращі депозити читайте в нашій новій статті:

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