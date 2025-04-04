Грузія скоротила безвіз для українців: скільки можна перебувати там — Finance.ua

Грузія скоротила безвіз для українців: скільки можна перебувати там Сьогодні 11:26 — Особисті фінанси

Грузія скоротила безвіз для українців: скільки можна перебувати там

Уряд Грузії прийняв рішення скоротити безвізовий режим для українців з трьох років до одного року.

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Відповідну резолюцію підписав прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, повідомляє Mtavari в четвер, 3 квітня.

Громадяни України, які в’їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, мають право на перебування до 24 лютого 2026 року.

Це стосується тих українців, які в’їхали до країни без візи та не отримали посвідки на проживання. Нагадаємо, спочатку термін перебування в країні обмежувався одним роком.

Після початку повномасштабної війни в Україні, термін було збільшено до двох років. У квітні 2024 року Грузія збільшила його до трьох років.

Грузія з самого початку повномасштабної війни в Україні висловила свою підтримку українській державі та засудила дії росії.

Однак не ввела санкції проти рф й не стала постачати зброю Україні, але надає гуманітарну допомогу. Грузія також надала притулок десяткам тисяч українських біженців.

Нагадаємо, у грудні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про введення санкцій проти засновника партії Грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників. Санкції діятимуть впродовж 10 років.

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