Що з цінами на вторинному авторинку: підсумки березня 2025 року — Finance.ua

Що з цінами на вторинному авторинку: підсумки березня 2025 року Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Що з цінами на вторинному авторинку: підсумки березня 2025 року

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин.

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Найвища активність продавців за згаданий період була зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність за цей період спостерігалася у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

Кількість новостворених оголошень дещо зменшилася: із 222,1 тис. у лютому до 213,8 тис. у березні (-3,7%). У порівнянні рік до року картина наступна: у березні 2024 р. інтернет-майданчики опублікували 244,8 тис. свіжих пропозицій, тобто зараз пропонують на 12,7% менше.

Графік: eauto.org.ua

Потенційна фінансова вартість усіх авто, що пропонувалися (або пропонуються) до продажу у лютому знизилася до $2,0 млрд, що близько до середньостатистичного значення.

Максимальна й мінімальна наповненість пропозиціями у грошовому вираженні переважно корелюється з кількістю оголошень, зазначеною вище, що видно на діаграмі. В середньому українці щомісяця пропонують до продажу в інтернеті вживаних легковиків на $2 мільярди.

Цінова структура

За рік, тобто у порівнянні березня-2025 до березня-2024, на діаграмі, яка показує наповненість ринку пропозиціями різних цінових груп, помітні наступні тенденції: збільшується частка надбюджетних варіантів у ціновому діапазоні до $2 тис. Також продовжує зростати частка дорогих (за мірками нашого ринку) авто, ціною понад $20 тис. — якщо торік їх було 8,7%, зараз маємо 9,2%.

Графік: eauto.org.ua

Середня ціна пропозицій

Після рекордного і різкого стрибка до позначки $6500 торік у листопаді, у лютому цього року середня ціна в масиві оголошень продовжила зменшуватися, зупинившись на відмітці $5750. Однак за підсумками минулого місяця ламана на графіку пішла вгору, до точки $5900.

Графік: eauto.org.ua

Зміна цін за сегментами

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить $2700 (без змін), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6000, на 3,4% більше, ніж було місяцем раніше.

Графік: eauto.org.ua

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7200, на 2,8% більше, ніж місяцем раніше.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV), на відміну від попередніх, порівняно спокійних, завжди вирізнявся нестабільністю цін. Хоча цього разу зміни не надто значні: мінус 1,4% відносно попереднього періоду, й підсумок $14 000. Однак слід розуміти, що частка «гібридів» на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно більше ніж деінде. Попри це $14 000 — друге найбільше значення за період спостереження тривалістю в 12 місяців.

Сегмент електромобілів: тривале зниження середньої ціни, яке спостерігалося мало не весь минулий рік, для цієї групи змінилося у жовтні на помітне зростання. Далі, грудні та січні ламана знову узяла напрямок донизу, проте у лютому тенденція змінилася на підвищення цін, і у підсумку маємо $16 800 (+$800). Березень же показав деяке зменшення середньої ціни у сегменті BEV, на 1,8% до $16 500.

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