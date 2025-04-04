Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови — Finance.ua

Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови Сьогодні 17:29 — Фондовий ринок

Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines, яка у грудні 2024 року оголосила про повернення на вітчизняний ринок авіаперевезень, анонсувала рейси до ще трьох популярних серед українців міст Європи.

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника на сторінці у Facebook

Читайте також SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40%

Нові напрямки: Прага, Берлін, Стокгольм

Кишинів — Стокгольм, з 01.06 (у вівторок та неділю).

Кишинів — Прага, з З 02.06 (понеділок і субота)

Кишинів — Берлін з 04.06 (середа, п’ятниця).

Читайте також SkyUp відкрила продаж квитків на регулярні рейси з Кишинева

Іспанію, Португалію, Францію, Грецію та Кіпр. Раніше ми писали, що авіакомпанія SkyUp оголосила про старт програми регулярних прямих рейсів із Кишинева до найбільш популярних європейських напрямків серед українців. Вибрані маршрути включають

Довідка Finance.ua:

Маршрути з Кишинева (дні роботи):

Кишинів (RMO) — Париж (BVA), Франція (пн, пт);

Кишинів (RMO) — Лісабон (LIS), Португалія (пт);

Кишинів (RMO) — Барселона (BCN), Іспанія (ср, збільшення до трьох разів на тиждень);

Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC), Іспанія (пн, пт);

Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Іспанія (ср, сб);

Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA), Кіпр (тричі на тиждень);

Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG), Греція (вт);

Кишинів (RMO) — Іракліон (HER), Греція (пн, ср, сб, збільшення до чотирьох разів на тиждень).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.