Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови — Finance.ua
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Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови

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Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови
Українська авіакомпанія запускає три нові напрямки з Молдови
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines, яка у грудні 2024 року оголосила про повернення на вітчизняний ринок авіаперевезень, анонсувала рейси до ще трьох популярних серед українців міст Європи.
Про це повідомила пресслужба авіаперевізника на сторінці у Facebook.
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Нові напрямки: Прага, Берлін, Стокгольм

  • Кишинів — Стокгольм, з 01.06 (у вівторок та неділю).
  • Кишинів — Прага, з З 02.06 (понеділок і субота)
  • Кишинів — Берлін з 04.06 (середа, п’ятниця).
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Раніше ми писали, що авіакомпанія SkyUp оголосила про старт програми регулярних прямих рейсів із Кишинева до найбільш популярних європейських напрямків серед українців. Вибрані маршрути включають Іспанію, Португалію, Францію, Грецію та Кіпр.
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Довідка Finance.ua:

Маршрути з Кишинева (дні роботи):
  • Кишинів (RMO) — Париж (BVA), Франція (пн, пт);
  • Кишинів (RMO) — Лісабон (LIS), Португалія (пт);
  • Кишинів (RMO) — Барселона (BCN), Іспанія (ср, збільшення до трьох разів на тиждень);
  • Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC), Іспанія (пн, пт);
  • Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Іспанія (ср, сб);
  • Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA), Кіпр (тричі на тиждень);
  • Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG), Греція (вт);
  • Кишинів (RMO) — Іракліон (HER), Греція (пн, ср, сб, збільшення до чотирьох разів на тиждень).

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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