Кабмін планує змінити правила надання відстрочок: кого це стосується — Finance.ua

Кабмін планує змінити правила надання відстрочок: кого це стосується Сьогодні 16:06

Кабмін планує змінити правила надання відстрочок: кого це стосується

Сьогодні Кабмін схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти». Далі цей проєкт закону мають внести на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Що пропонують змінити

Серед студентів відстрочку не зможуть отримати чоловіки, старші 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. Також навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року не даватиме права на відстрочку.

Водночас збережуть право на відстрочку тим, хто:

вступив до навчального закладу до 25 років;

вперше здобуває новий рівень освіти;

навчається за денною або дуальною формою.

Як пояснює Гончаренко, уточнення вносяться, щоб уникнути судових оскаржень, оскільки суди вже почали визнавати право на відстрочку тим, хто навчається повторно.

Що пропонується змінити для викладачів:

викладачі з науковим ступенем (навіть якщо вже не мають статусу науково-педагогічного працівника) — отримуватимуть відстрочку;

відстрочка також буде для педагогів позашкільної освіти, які ведуть гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні) — якщо працювали до 1 січня 2025 року і за основним місцем роботи.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та мали відповідне пенсійне посвідчення;

якщо в мобільному застосунку «Резерв+» відсутні дані щодо відстрочки у разі її наявності, це означає, що оператор Територіального центру комплектування не вніс дані в реєстр.

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