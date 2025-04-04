Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки

47
Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки
Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість зменшення тариф на імпорт. Для цього інші країни повинні запропонувати щось «феноменальне».
Про це заявив Трамп на борту літака Air Force One.
Трамп під час спілкування захищав підвищення мит на імпорт, попри обвал фінансового ринку, заявивши, що така реакція була очікуваною.
Читайте також
Президент США також зазначив, що Білий дім відкритий до переговорів про зниження тарифів для інших країн, незважаючи на наполягання деяких високопосадовців.
«Якщо хтось скаже, що збирається дати нам щось феноменальне… Тарифи дають нам велику силу для переговорів», — сказав Трамп.

Торгівельна війна Трампа

  • Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари. Це історичний крок, який сколихнув світ. ЗМІ припустили, що дії Трампа можуть стати «третім економічним землетрусом» за останні 17 років. Як пише Bloomberg, найбагатші люди планети вже втратили 208 млрд доларів через нові тарифи США.
  • Тарифна програма Трампа торкнулася також й України, було запроваджене базове мито 10%. У Мінекономіки України наголосили, що такий крок — це складно, але не критично.
  • Інші країни, зокрема ЄС і Китай, погрожують США контрзаходами для захисту власних інтересів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems