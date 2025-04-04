Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки — Finance.ua

Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки Сьогодні 15:34

Трамп хоче «феноменальну» пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість зменшення тариф на імпорт. Для цього інші країни повинні запропонувати щось «феноменальне».

Про це заявив Трамп на борту літака Air Force One.

Трамп під час спілкування захищав підвищення мит на імпорт, попри обвал фінансового ринку, заявивши, що така реакція була очікуваною.

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Президент США також зазначив, що Білий дім відкритий до переговорів про зниження тарифів для інших країн, незважаючи на наполягання деяких високопосадовців.

«Якщо хтось скаже, що збирається дати нам щось феноменальне… Тарифи дають нам велику силу для переговорів», — сказав Трамп.

Торгівельна війна Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари. Це історичний крок, який сколихнув світ. ЗМІ припустили, що дії Трампа можуть стати «третім економічним землетрусом» за останні 17 років. Як пише Bloomberg, найбагатші люди планети вже втратили 208 млрд доларів через нові тарифи США.

Тарифна програма Трампа торкнулася також й України, було запроваджене базове мито 10%. У Мінекономіки України наголосили, що такий крок — це складно, але не критично.

Інші країни, зокрема ЄС і Китай, погрожують США контрзаходами для захисту власних інтересів.

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