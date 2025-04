Мінцифри запускає платформу цифрової України Digital State UA — Finance.ua

Мінцифри запускає платформу цифрової України Digital State UA Сьогодні 11:11

Мінцифри запускає платформу цифрової України Digital State UA

Міністерство цифрової трансофрмації презентуєвало Digital State UA — першу в Україні платформу, що репрезентує цифрову екосистему України на глобальному рівні та демонструє, як українські технології, цифрові рішення й інновації змінюють країну.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Як йдеться у релізі, таким чином уряд прагне продемонструвати, як цифрові технології, створені та протестовані в умовах надзвичайних викликів, можуть зміцнювати демократії, робити державне управління прозорим, ефективним і зрозумілим громадянам.

«Ми запускаємо портал Digital State UA, який на реальних кейсах транслюватиме, як цифровізація змінює Україну. Портал стане вікном для глобальної спільноти, об’єднає державні ініціативи, громадський і приватний сектор, а також зміцнить сприйняття України як цифрового лідера Європи», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Що міститиме платформа

Платформа представляє досягнення України в GovTech, IT і Tech двома мовами — англійською та українською.

Україна вже стала прикладом для багатьох країн у сфері цифровізації.

«Україна входить до п’ятірки світових лідерів за індексом EGDI, демонструючи значний прогрес у цифрових послугах. Ми змінили комунікацію між державою та громадянами, вивчаючи досвід передових цифрових країн, і готові поділитися напрацюваннями зі світом. Ідеться не лише про цифрові продукти, а й про новий підхід до побудови держави з відкритим кодом і гнучкими рішеннями для розвитку технологічного бізнесу. Україна співпрацює з іншими країнами, передаючи експертизу та відкриваючи код «Дії».

Портал Digital State UA стане важливим інструментом для просування цифрового бренду України й просування українського GovTech, IT та технологічного секторів на міжнародних ринках, сприяючи розвитку бізнесу через нові інвестиції і партнерства", — наголосила заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Платформа Digital State UA не лише висвітлює проєкти Міністерства цифрової трансформації, а й репрезентує весь український ринок GovTech, IT, Tech та показує приклади співпраці держави, громадського й приватного секторів. Так прагнуть підвищити інтерес інвесторів і міжнародних партнерів до співпраці з українськими компаніями, щоб розвивати й упроваджувати інноваційні рішення на глобальному ринку.

На платформі Digital State UA:

розповідається світу про цифрову Україну — як побудована наша екосистема, з яких ініціатив складається і як працює на національному та регіональному рівнях.

демонструються реальні кейси — історії успіху українських цифрових продуктів та сервісів, які працюють і змінюють життя мільйонів.

висвітлюються українські GovTech- та IT-рішення, які мають потенціал до масштабування на глобальних ринках.

розміщуються міжнародні та українські дослідження (як-от Brookings, World Bank).

публікуються експертні колонки від представників урядів, очільників фондів, керівників міжнародних компаній, СЕО стартапів та лідерів цифрової трансформації — тих, хто вже сьогодні формує майбутнє технологій в Україні та світі.

До створення матеріалів залучені лідери українського технологічного сектору, міжнародні аналітичні центри, громадські ініціативи та медіа. Їхні публікації вже доступні на платформі. Digital State UA поповнюватиметься новинами завдяки співпраці з IT Ukraine Association, GovTech Alliance of Ukraine, Global Government Technology Centre in Kyiv, Diia. City United, Scroll.media.

«Digital State UA — платформа для урядів, які прагнуть переймати досвід цифрової трансформації України, для міжнародного бізнесу й глобальних інвесторів, що шукають нові можливості в українському IT-секторі, для стартапів та технологічних компаній, які хочуть масштабувати інновації, а також для міжнародних медіа та аналітичних центрів, які стежать за глобальними технологічними трендами. Ми прагнемо показати світові, як українські цифрові рішення вже сьогодні забезпечують мільйонам громадян прозору й швидку взаємодію з державою, посилюючи довіру, скорочуючи бюрократію та трансформують державні послуги в зручні сервіси», — зазначають у Мінцифри.

