У Google розповіли, як можна зламати біткоїн — Finance.ua

У Google розповіли, як можна зламати біткоїн Сьогодні 05:50 — Криптовалюта

У Google розповіли, як можна зламати біткоїн

Компанія BlackRock попередила про потенційну загрозу для безпеки біткоїна у разі прориву в розвитку квантових обчислень. У звіті, поданому до Комісії з цінних паперів та бірж США, йдеться про те, що квантові комп’ютери майбутнього можуть зламати криптографічні механізми, на яких базується безпека біткоїн-мережі та цифрових активів загалом.

За словами аналітиків BlackRock, зловмисники можуть скористатися технологіями квантового зламу для доступу до криптогаманців як інституційних інвесторів, так і приватних користувачів. Це створює ризик великих фінансових втрат і може вплинути на вартість біткоїна , а також знизити довіру до криптовалютного ринку загалом.

У документі також зазначено, що криптоспільнота вже працює над впровадженням криптографії, стійкої до квантових атак. Однак такі рішення потребують досягнення широкого консенсусу серед учасників мереж і можуть вимагати значного часу для розробки та впровадження.

Додаткове занепокоєння викликають нещодавні дослідження Google, в яких стверджується, що для злому шифрування RSA, яке захищає більшість криптогаманців, потрібно в 20 разів менше квантових ресурсів, ніж вважалося раніше. Це посилює ймовірність, що реальні загрози можуть з’явитися швидше, ніж прогнозують нинішні оцінки.

Раніше також з’являлися повідомлення про те, що китайські дослідники успішно застосовували квантові комп’ютери для злому деяких криптографічних алгоритмів. Усе це підкреслює необхідність термінового оновлення стандартів безпеки у криптовалютному секторі, щоб запобігти потенційній катастрофі.

noworries За матеріалами:

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