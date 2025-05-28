Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу — Finance.ua

Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу Сьогодні 08:02 — Енергетика

Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила на пів року діючі граничні ціни на електроенергію (прайс-кепи) для бізнесу.

Рішення регулятор ухвалив на засіданні 27 травня, пише « Інтерфакс-Україна ».

«Ми продовжуємо ті прайс-кепи, які були встановлені до цього, але на наступний період, на пів року», — зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

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Ухвалена постанова про визначення прайс-кепів набуває чинності з 31 травня.

Власенко запропонував Департаменту енергоринку розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом, щоб оперативно реагувати на ситуацію в країні.

Нагадаємо, НКРЕКП з 30 листопада встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

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На ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) регулятор встановив чотири рівня прайс-кепів для часових слотів протягом доби (раніше було три рівні).

Нацкомісія встановила окрему граничну ціну для ранкового піку споживання, з 8:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт·год. Зараз у цей час доби діє гранична ціна 5600 грн/МВт·год.

НКРЕКП розширила часові рамки вечірнього піка на проміжок з 17:00 до 23:00. У цей час діятиме прайс-кеп 7500 грн/МВт·год. Зараз ціна у 7200 грн/МВт·год діє з 19:00 до 23:00.

Для періоду найменшого споживання, вночі прайс-кеп залишається незмінним — 3000 грн/МВт·год, з 23:00 до 7:00.

Для середнього рівня споживання залишиться гранична ціна 5600 грн/МВт·год. Вона діятиме 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00.

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