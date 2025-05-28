Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу — Finance.ua
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Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Енергетика
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Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу
Нацрегулятор зберіг ще на пів року чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила на пів року діючі граничні ціни на електроенергію (прайс-кепи) для бізнесу.
Рішення регулятор ухвалив на засіданні 27 травня, пише «Інтерфакс-Україна».
«Ми продовжуємо ті прайс-кепи, які були встановлені до цього, але на наступний період, на пів року», — зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
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Ухвалена постанова про визначення прайс-кепів набуває чинності з 31 травня.
Власенко запропонував Департаменту енергоринку розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом, щоб оперативно реагувати на ситуацію в країні.
Нагадаємо, НКРЕКП з 30 листопада встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.
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На ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) регулятор встановив чотири рівня прайс-кепів для часових слотів протягом доби (раніше було три рівні).
Нацкомісія встановила окрему граничну ціну для ранкового піку споживання, з 8:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт·год. Зараз у цей час доби діє гранична ціна 5600 грн/МВт·год.
НКРЕКП розширила часові рамки вечірнього піка на проміжок з 17:00 до 23:00. У цей час діятиме прайс-кеп 7500 грн/МВт·год. Зараз ціна у 7200 грн/МВт·год діє з 19:00 до 23:00.

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Для періоду найменшого споживання, вночі прайс-кеп залишається незмінним — 3000 грн/МВт·год, з 23:00 до 7:00.
Для середнього рівня споживання залишиться гранична ціна 5600 грн/МВт·год. Вона діятиме 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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