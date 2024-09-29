Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка) — Finance.ua

Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка) Сьогодні 21:13

Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка)

Українська столиця потрапила до ТОП-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Київ посів 13 місце.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Зазначається, що рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.

У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

«Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в ТОП-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотній зв’язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики», — зазначив Оленич.

Нагадаємо, Україна увійшла до п’ятріки країн світу за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

Також наша держава зайняла шосте місце у світі за рівнем прийняття криптоактивів у глобальному індексі Chainalysis.

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