Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка) — Finance.ua
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Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка)

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Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка)
Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка)
Українська столиця потрапила до ТОП-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Київ посів 13 місце.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.
Зазначається, що рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.
Українська столиця потрапила до рейтингу міст світу за рівнем цифровізації (інфографіка)
У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.
«Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в ТОП-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотній зв’язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики», — зазначив Оленич.
Нагадаємо, Україна увійшла до п’ятріки країн світу за рівнем розвитку цифрових державних послуг.
Також наша держава зайняла шосте місце у світі за рівнем прийняття криптоактивів у глобальному індексі Chainalysis.
За матеріалами:
Finance.ua
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