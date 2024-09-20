Україна посіла 5-е місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг — Finance.ua

Україна посіла 5-е місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг Сьогодні 15:12 — Фінтех і Картки

Україна посіла 5-е місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна увійшла до п’ятріки країн світу за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відповідні результати показав рейтинг Оnline services Index , міжнародного дослідження E-Government Development Index, що оцінює 193 країни світу та розробляється ООН.

«Ще у 2018-му ми були на 102-му місці — 97 позицій угору за 6 років, цифри говорять самі за себе. Ціль Мінцифри — побудувати найзручнішу державу щодо державних послуг, тому всі сервіси, які запускає Мінцифра, орієнтовані на користувача», — прокоментував рейтинг Федоров.

За його словами, цифровізація повністю трансформувала взаємодію людини й держави. Електронні послуги замінили паперові та стали невідʼємною частиною життя українців, а «Дія» має вже майже 21 млн користувачів, тобто більшість дорослих українців.

«У 2019-му ми мали завдання від Президента побудувати цифрову державу. Зараз маємо конкретні результати. Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн. Зараз наш досвід цінний для всього світу, у нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни. Не зупиняємося — поставив усій команді завдання у 2026 році бути на першому місці в рейтингу», — каже міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, Україна зайняла шосте місце у світі за рівнем прийняття криптоактивів у глобальному індексі Chainalysis.

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