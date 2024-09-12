Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів — Finance.ua

Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів Вчора 11:36 — Криптовалюта

Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів

Україна має великий потенціал як один із провідних криптохабів у Східній Європі. За даними аналітичної компанії Chainalysis , у 2024 році наша країна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів.

Україна, посівши 6 місце, за рік опустилася в загальному заліку на одну позицію (порівняно з 2023 роком).

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«Навіть в умовах війни ми продовжуємо утримувати високі позиції в міжнародних рейтингах. Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок. Для цього Мінцифры разом з представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи № 10 225−1. Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування», — коментують результати дослідження у Мінцифри.

У відомстві зазначають, що легалізація криптоіндустрії стимулюватиме розвиток цифрової економіки, підвищить інвестиційну привабливість України та залучить іноземні інвестиції, необхідні для підтримки економіки.

Які країни опинилися у рейтингу

Згідно з даними Chainalysis, загалом ТОП-20 виглядає так:

Індія Нігерія Індонезія США В’єтнам Україна рф Філіппіни Пакистан Бразилія Туреччина Велика Британія Венесуела Мексика Аргентина Тайланд Камбоджа Канада Південна Корея Китай

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