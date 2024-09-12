Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів — Finance.ua
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Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів

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Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Україна має великий потенціал як один із провідних криптохабів у Східній Європі. За даними аналітичної компанії Chainalysis, у 2024 році наша країна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів.
Україна, посівши 6 місце, за рік опустилася в загальному заліку на одну позицію (порівняно з 2023 роком).

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«Навіть в умовах війни ми продовжуємо утримувати високі позиції в міжнародних рейтингах. Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок. Для цього Мінцифры разом з представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи № 10 225−1. Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування», — коментують результати дослідження у Мінцифри.
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
У відомстві зазначають, що легалізація криптоіндустрії стимулюватиме розвиток цифрової економіки, підвищить інвестиційну привабливість України та залучить іноземні інвестиції, необхідні для підтримки економіки.

Які країни опинилися у рейтингу

Згідно з даними Chainalysis, загалом ТОП-20 виглядає так:
  1. Індія
  2. Нігерія
  3. Індонезія
  4. США
  5. В’єтнам
  6. Україна
  7. рф
  8. Філіппіни
  9. Пакистан
  10. Бразилія
  11. Туреччина
  12. Велика Британія
  13. Венесуела
  14. Мексика
  15. Аргентина
  16. Тайланд
  17. Камбоджа
  18. Канада
  19. Південна Корея
  20. Китай
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Курс криптовалют до долара

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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