Брак кадрів гальмує зростання оборонного виробництва в Європі — Finance.ua

Брак кадрів гальмує зростання оборонного виробництва в Європі Сьогодні 06:30 — Світ

Брак кадрів гальмує зростання оборонного виробництва в Європі

Оборонна промисловість у Європі стрімко зростає, але зіткнулася з серйозною нестачею кадрів.

Про це пише Reuters.

Компанії не встигають виробляти ракети, танки та дрони, оскільки не вистачає фахівців — від інженерів до зварювальників.

«Якби на ринку були люди, ми б найняли більшість одразу. У нас є для цього замовлення», — розповів віцепрезидент з операцій чеської PBS Group Павел Чехал.

Попит на спеціалістів посилився після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Згідно з даними Єврокомісії, 78% військових закупівель країн ЄС у 2022−2024 роках пішли за межі блоку — з них 63% до США. ЄС прагне змінити ситуацію і повернути замовлення на європейські підприємства.

У Франції компанія KNDS, виробник артсистеми CAESAR, що застосовується в Україні, збільшує виробництво і планує щороку нарощувати штат на 50%.

Особливо бракує фахівців з вузькою спеціалізацією — AI-інженерів, збирачів точного обладнання, зварювальників, механіків. «Ми не виробляємо CAESAR, як Peugeot 308. Це дуже специфічне виробництво з рідкісними навичками», — пояснив речник KNDS Ґабрієль Массоні.

Консалтингова компанія Kearney підрахувала, що збільшення оборонних витрат країн ЄС до 3% ВВП потребуватиме до 760 тисяч нових працівників. І це створює ризик ще більшого дефіциту персоналу.

Виробник боєприпасів Rheinmetall до 2028 року планує збільшити штат на 29% — до 9 тисяч людей. Thyssenkrupp Marine Systems шукає 1500 співробітників для верфі у Вісмарі, а італійська Leonardo активно працює з університетами, бо «сьогодні молодь надає перевагу іншим галузям».

Дефіцит кадрів призвів до того, що компанії почали «переманювати» людей з автопрому. Чеська STV Group, яка виробляє снаряди, наймає працівників з автозаводів, що скорочуються. А німецький виробник сенсорів Hensoldt запрошує людей із досвідом у just-in-time виробництві.

Економічна Правда За матеріалами:

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