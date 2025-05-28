У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW — Finance.ua

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У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW

Технології&Авто
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У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW
У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW
Тюнінг-компанія Manhart представила власне бачення культового купе BMW M4, створивши обмежену серію екстремального спорткара під назвою MH4 900. За основу проєкту взяли неординарний BMW M4 CS із потужністю 550 к.с., однак інженери тюнінг-ательє вивели характеристики моделі на абсолютно новий рівень.
Завдяки масштабному технічному оновленню, що включало монтаж високопродуктивних турбін, зміцнених поршнів і шатунів, модернізованого випускного колектора та легкого карбонового впуску, 3,0-літровий рядний мотор на шість циліндрів отримав виняткову потужність — 922 кінські сили і 1190 Н·м обертового моменту.
Динамічні характеристики BMW Manhart MH4 900 офіційно не розкриваються, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Для контролю такої потужності посилили 8-ступінчасту автоматичну коробку передач і систему повного приводу. До того ж купе BMW M4 оснастили спортивною підвіскою від H&R та карбоново-керамічними гальмівними системами.
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За матеріалами:
mmr.ua
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