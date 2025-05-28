У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW — Finance.ua

У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW Сьогодні 07:41 — Технології&Авто

У мережі показали оновлений найпотужніший спорткар BMW

Тюнінг-компанія Manhart представила власне бачення культового купе BMW M 4 , створивши обмежену серію екстремального спорткара під назвою MH4 900. За основу проєкту взяли неординарний BMW M 4 CS із потужністю 550 к.с., однак інженери тюнінг-ательє вивели характеристики моделі на абсолютно новий рівень.

Завдяки масштабному технічному оновленню, що включало монтаж високопродуктивних турбін, зміцнених поршнів і шатунів, модернізованого випускного колектора та легкого карбонового впуску, 3,0-літровий рядний мотор на шість циліндрів отримав виняткову потужність — 922 кінські сили і 1190 Н·м обертового моменту.

Динамічні характеристики BMW Manhart MH4 900 офіційно не розкриваються, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Для контролю такої потужності посилили 8-ступінчасту автоматичну коробку передач і систему повного приводу. До того ж купе BMW M 4 оснастили спортивною підвіскою від H&R та карбоново-керамічними гальмівними системами.

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