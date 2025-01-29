День фінансів: дефіцит на ринку праці, оренда житла для ВПО, ціни на квартири — Finance.ua

День фінансів: дефіцит на ринку праці, оренда житла для ВПО, ціни на квартири Сьогодні 17:40

У середу, 29 січня, Finance.ua в новому матеріалі детально розповідає про китайську інновацію, яка стрімко увірвалася в наше життя.

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Нові правила для мобілізованих ФОП. З 1 грудня 2024 року змінився перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Про це З 1 грудня 2024 року змінився перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як змінились ціни на квартири. Медіанна ціна однокімнатних квартир по Україні у 2024 році стрімко зростала, крім кількох областей, розташованих поблизу лінії фронту. Про це свідчить Медіанна ціна однокімнатних квартир по Україні у 2024 році стрімко зростала, крім кількох областей, розташованих поблизу лінії фронту. Про це свідчить аналітика OLX.

Чого очікують українці від ринку нерухомості. Більшість опитаних українців вважають, що ціна Більшість опитаних українців вважають, що ціна залишиться стабільною, майже стільки ж сподіваються на її зниження. Цікаво, що очікування щодо змін цін впливають на попит, а отже, і на самі ціни.

Оренда житла для ВПО. Субсидія на оренду житла для ВПО — це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що Субсидія на оренду житла для ВПО — це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації.

Причини девальвації гривні. Банкіри пояснили Банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року, коли її офіційний обмінний курс вперше перевищив 42 грн/$, а також на початку січня 2025-го.

Ставки за валютними депозитами. Собівартість залученої валюти для банків настільки висока, що вони не можуть платити вкладникам більше. Про це Собівартість залученої валюти для банків настільки висока, що вони не можуть платити вкладникам більше. Про це розповів заступник голови правління ТАСкомбанку Олександр Заєць.

При цьому населення збільшило обсяг депозитів майже в усіх банках.

А от на думку експерта, українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти.

Які професії користуватимуться попитом на ринку праці. Попит на будівельників та кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться Попит на будівельників та кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться високим у 2025 році.

Також стало відомо, з якими проблемами під час працевлаштування стикаються українці.

А в Держзайнятості дали прогноз, чи влаштуються біженці на роботу після повернення в Україну.

Де в Україні найбільший дефіцит кадрів. Найбільший дефіцит кадрів в Україні серед Найбільший дефіцит кадрів в Україні серед кваліфікованих робітників. Це такі професії, як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Як зросли пенсії в Україні за рік. Станом на 1 січня 2025 року середня Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,05 гривень. Це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, ніж рік тому.

Українці назвали найбільш корупційні сфери. Найбільш корупційні сфери на Найбільш корупційні сфери на думку українців — діяльність правоохоронних органів, а також земельні відносини і будівництво. Громадяни вважають, що за підсумками минулого року корупційних проявів у цих сферах побільшало у порівнянні з 2023 роком.

🌏 За кордоном

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✈️До речі, в новому матеріалі Finance.ua розповідає про те, які категорії українців можуть виїжджати за кордон у 2025 році, про підстави для перетину кордону та документи, якщо ви вирішили виїхати з країни.

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