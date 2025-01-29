Українці назвали найбільш корупційні сфери: де найбільше вимагають хабарі — Finance.ua

Українці назвали найбільш корупційні сфери: де найбільше вимагають хабарі Сьогодні 09:14 — Кримінал

Українці назвали найбільш корупційні сфери: де найбільше вимагають хабарі

Найбільш корупційні сфери на думку українців — діяльність правоохоронних органів, а також земельні відносини і будівництво. Громадяни вважають, що за підсумками минулого року корупційних проявів у цих сферах побільшало у порівнянні з 2023 роком. Найбільш корупційні послуги — реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі, а також хабарі для уникнення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, посилаючись на результати соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», презентованого 24 січня.

За її словами, три сфери, які виділяють українці з точки зору поширення корупційних проявів — будівництво і земельні відносини, державна і комунальна медицина, а також діяльність правоохоронних органів. Про корупцію у земельних відносинах говорять 44,1% громадян, у державній і комунальній медицині — 28,5%, у правоохоронних органах — 28,5%.

«Водночас, на відміну від медичних послуг, де корупційних проявів за рік поменшало, саме земельні відносини і діяльність правоохоронних органів є тими сферами, де у минулому році корупційних проявів побільшало у порівнянні з 2023 роком. Якщо тоді про корупцію у земельних відносинах говорили 32,5% українців, то за підсумками минулого року уже 44,1%. Так само і у відношенні правоохоронних органів — у 2023 році показник становив 23,4%, а у 2024 році вже 28,5%», — повідомила Шуляк.

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«В обох сферах, як ми бачимо з результатів дослідження, ініціаторами корупційних проявів є переважно посадові особи, а не громадяни, які звертаються за тією чи іншою послугою. Так, у земельних відносинах посадовці були ініціаторами у 38,9% випадках, а відвідувачі у 13,8%. Щодо правоохоронних органів ситуація схожа — у 24,3% ініціаторами були саме вони і тільки у 8,6% - відвідувачі», — зазначила Олена Шуляк.

Щодо земельних відносин до топ-5 корупційних ситуацій, які вдалося встановити під час опитування, належаьь:

Реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;

Ухвалення рішення про приватизацію присадибної ділянки;

Ухвалення рішення про приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства;

Надання дозволу на розробку землевпорядної документації, її погодження для приватизації присадибної ділянки;

Прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.

У діяльності правоохоронних органів у ТОП-5 найбільш корупційних ситуацій входять:

у ТОП-5 найбільш корупційних ситуацій входять: Неофіційні платежі службовцю для уникнення відповідальності за порушення правил дорожнього руху;

Неофіційні платежі під час перевірки документів патрульною поліцією на стаціонарних постах і блокпостах;

Під час перевірки поліцейськими військово-облікових документів, уникнення адміністративного затримання та доставлення до ТЦК;

Для уникнення відповідальності за адміністративне правопорушення, крім правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

Для уникнення відповідальності під час перевірки поліцією документів, які посвідчують особу, або надають право перебувати в громадських місцях, а також під час особистого поверхневого огляду.

«На сьогодні корупційні прояви турбують українців не менше, ніж повномасштабне вторгнення та його наслідки. Згідно з даними останніх соціологічних досліджень, хвилювання щодо рівня корупції в країні зросли на 11% за останній рік. Тому мінімізація корупційних ризиків за рахунок, зокрема, продовження децентралізаційних заходів та цифровізації процесів відбудови та відновлення — одна з найнагальніших потреб на всіх рівнях влади», — наголосила Шуляк.

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Вона нагадала: з 1 січня набрав чинності закон № 711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». Згідно з ним, щоб змінити цільове призначення землі або виділити ділянку під забудову, громада відтепер має керуватись комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади або актуальним, а не застарілим, генпланом населеного пункту. Для цього заборонили використовувати детальні плани територій (ДПТ) — один з найбільш корупційних інструментів у містобудуванні.

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